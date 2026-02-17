На месте смертельного ДТП нашли собаку, но погибшим она не принадлежала

Авария произошла на трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО). Водитель Toyota потерял контроль над транспортным средством, которое вылетело на полосу для встречного движения, где на большой скорости столкнулось с КамАЗом.

Как сообщает агентство «Югорский снегирь», в результате удара все находившиеся в Toyota пассажиры — двое взрослых и ребенок — получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались еще до прибытия помощи. Но помимо них, на месте ДТП обнаружили раненого пса, который, как все решили на тот момент, ехал в машине с погибшими.

Однако вскоре волонтеры раскрыли тайну происхождения собаки. Оказалось, что она никак не связана с семьей и не принадлежала ей. По словам местных жителей, животное ранее неоднократно видели на трассе.

Здоровье пса вызывало серьезные опасения, у животного обнаружили рану одного глаза. Благодаря оперативной работе отловщика общественники доставили собаку в Сургут, где ветеринары провели срочную операцию по удалению поврежденного органа. Дальнейшую судьбу четвероногого взяла под контроль инициативная группа из Пыть-Яха.

