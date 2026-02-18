Неизвестные попытались затащить 13-летнюю девочку в машину на глазах у прохожих

Как сообщает издание Zakon. kz, к счастью, завершить начатое преступникам помешали свидетели — мужчинам пришлось скрыться с места событий. Полиция Жамбылской области оперативно отреагировала на случившееся. Стражи порядка изучили записи с камер, по которым смогли установить личности злоумышленников и задержать их.
Двоих мужчин поместили под стражу, по факту попытки похищения несовершеннолетней правоохранители начали досудебное расследование. Детали произошедшего и мотивы преступников устанавливаются.
