Неизвестные попытались затащить 13-летнюю девочку в машину на глазах у прохожих

Инцидент произошел 18 февраля в городе Тараз (Казахстан). На остановке общественного транспорта двое мужчин силой заставляли сесть в свой автомобиль сопротивляющуюся девочку-подростка.

Как сообщает издание Zakon. kz, к счастью, завершить начатое преступникам помешали свидетели — мужчинам пришлось скрыться с места событий. Полиция Жамбылской области оперативно отреагировала на случившееся. Стражи порядка изучили записи с камер, по которым смогли установить личности злоумышленников и задержать их.

Двоих мужчин поместили под стражу, по факту попытки похищения несовершеннолетней правоохранители начали досудебное расследование. Детали произошедшего и мотивы преступников устанавливаются.

