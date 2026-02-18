За незаконную охоту на косулю у сибиряка конфисковали Renault Duster

53-летний житель Новосибирска сел за руль своего Renault Duster, зарядил винтовку и отправился в Коченевский район. Во время поездки он заметил у автодороги Р-254 «Иртыш» самку сибирской косули.

Как сообщает «Новая Сибирь online», не имея разрешения на добычу, нарушитель произвел прицельный выстрел и убил дикое животное, после чего погрузил тушу в машину и отвез домой.

Впоследствии мужчину задержали полицейские, следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело за незаконную охоту с применением механического транспорта. Мировой судья признал его виновным, своими действиями нелегальный охотник нанес государству ущерб в размере 200 тысяч рублей. Эту сумму новосибирец добровольно выплатил в полном объеме.

Помимо этого, в счет государства у фигуранта дела конфисковали автомобиль и винтовку как средства совершения преступления, а также назначили ему дополнительный штраф в размере 25 тысяч рублей.

