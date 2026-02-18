Водитель буксируемой машины погиб в массовом ДТП под Новосибирском

Инцидент произошел поздним вечером 17 февраля на трассе «Иртыш» в Чулымском районе. 49-летний водитель УАЗа двигался в сторону Новосибирска, взяв на буксир микроавтобус FIAT Ducato.

Как сообщает издание Precedent, на 1331-м километре трассы Р-254 прикрепленная тросом машина неожиданно вылетела на полосу для встречного движения. Там «Фиат» столкнулся с грузовиком Dongfeng, после чего его отбросило на «Газель».

От полученных в результате аварии травм мужчина, находившийся в буксируемом транспортном средстве, скончался еще до прибытия бригады медиков. При этом никто из других участников ДТП не пострадал.

Расследование произошедшего продолжается.

