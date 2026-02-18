Труп человека в машине нашли в глухой лесополосе в Кузбассе

Инцидент случился неподалеку от поселка Старобачаты Кемеровской области. На втором километре дороги от села Шанда очевидцы обнаружили сильно поврежденную Toyota Corolla Rumion с телом мужчины без признаков жизни.

Как сообщает издание «Сибдепо», прибывшие на место спасатели и полицейские установили, что смерть 55-летнего водителя наступила поздним вечером 17 февраля. По предварительной версии, мужчина потерял контроль над своим транспортным средством, которое на большой скорости съехало с дороги и врезалось в дерево.

В настоящий момент правоохранители продолжают расследование по факту гибели человека. Ведомство обратилось к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность и выбирать безопасную скорость, особенно в темное время суток и в условиях непогоды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Сахалине труп работника лесничества нашли рядом с его машиной.