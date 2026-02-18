Житель Нижневартовска попытался за одну ночь угнать две LADA Priora

Как сообщает портал SITV.RU, по итогу стражи порядка смогли восстановить полную хронологию событий той ночи. Похититель заметил незапертый автомобиль, забрался в салон и попытался запустить двигатель. А когда у него ничего не получилось, решил отправиться на поиски другой такой же машины.
Спустя некоторое время злоумышленник нашел вторую Priora, владелец которой оставил ключи в замке зажигания. Угонщик сел за руль, но после короткой поездки бросил транспортное средство и скрылся.
Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого: им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Правоохранители доставили его в отдел для разбирательства, при этом обе LADA Priora отправили на штрафстоянку.
В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
