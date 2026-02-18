698

Житель Нижневартовска попытался за одну ночь угнать две LADA Priora

Полиция задержала подозреваемого

В дежурную часть полиции поступили сразу два похожих сообщения. Сначала на угон его LADA Priora пожаловался мужчина, а через некоторое время к правоохранителям с аналогичной проблемой обратилась женщина.

Александр Проневский

Изображение Житель Нижневартовска попытался за одну ночь угнать две LADA Priora

Как сообщает портал SITV.RU, по итогу стражи порядка смогли восстановить полную хронологию событий той ночи. Похититель заметил незапертый автомобиль, забрался в салон и попытался запустить двигатель. А когда у него ничего не получилось, решил отправиться на поиски другой такой же машины.

Спустя некоторое время злоумышленник нашел вторую Priora, владелец которой оставил ключи в замке зажигания. Угонщик сел за руль, но после короткой поездки бросил транспортное средство и скрылся.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого: им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Правоохранители доставили его в отдел для разбирательства, при этом обе LADA Priora отправили на штрафстоянку.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что под Тамбовом пьяный рецидивист угнал машину и пытался скрыться от полиции.

