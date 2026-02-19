Взрыв газового баллона уничтожил легковушку на востоке Москвы

Инцидент случился 19 февраля на Уссурийской улице рядом со стройкой метро. По словам очевидцев, в припаркованном автомобиле LADA неожиданно воспламенилось и взорвалось газовое оборудование.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», никто из людей не пострадал, при этом транспортное средство получило критические повреждения и восстановлению более не подлежит. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место событий, чтобы исключить вероятность повторного возгорания и ликвидировать пламя.

Обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются, правоохранители проводят проверку по факту аварии.

