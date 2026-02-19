Драка в автобусе в Москве закончилась распылением перцового баллончика

Инцидент произошел ранним утром 19 февраля в автобусе, который следовал по маршруту 903 в сторону ВДНХ. Словесная перепалка между двумя мужчинами быстро переросла в потасовку, в ходе которой один из ее участников применил баллончик со слезоточивым газом.

Люди в салоне начали задыхаться и требовали остановить транспорт

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», едкое вещество распылили прямо в лицо оппоненту, при этом пострадали и другие пассажиры.

В салоне началась паника, люди требовали остановить машину, однако автобус продолжал движение. Одна из потерпевших попыталась разбить стекло специальным молотком, но ей это не удалось. Ситуацию усугубило то, что окна для проветривания в транспортном средстве оказались заперты на спецзамок.

Покинуть душный салон люди смогли только на следующей остановке. Все пассажиры сразу же выбежали на улицу. При этом задержать мужчину, который распылил «перцовку» не удалось — он скрылся с места событий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что дорожный конфликт в Екатеринбурге закончился дракой и порчей автомобиля.