Автосалон продал подростку Toyota Camry с юридическими ограничениями

Как сообщает издание «Телепорт.рф», несовершеннолетний перевел на карту сотрудника салона 230 тысяч рублей, из которых 20 тысяч ушли на оплату доставки. Однако после перечисления средств молодой человек обнаружил в другом объявлении о продаже того же авто информацию о запретах на регистрационные действия из-за долгов предыдущего владельца в размере 380 тысяч рублей.
Юноша сразу же отказался от сделки и потребовал вернуть ему деньги. Менеджер попросил у него копию паспорта для оформления заявки, но после получения документа перестал выходить на связь. Тогда молодой человек направил автосалону досудебную претензию, которую ему вернули с пометкой «истек срок хранения». А через несколько дней продавец доставил машину к дому подростка без предварительного уведомления, даже не оформив акт приема-передачи.
Суд расценил действия автосалона как намеренное сокрытие важной информации. В результате договор признали недействительным и взыскали с предпринимателя в пользу покупателя 230 тысяч рублей за авто и его доставку, 11,4 тысячи рублей процентов за пользование деньгами, а также штраф в размере 115 тысяч рублей за отказ от добровольного удовлетворения требования потребителя. Помимо этого, продавец обязан отвезти машину обратно в салон за свой счет.
