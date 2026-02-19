Автосалон продал подростку Toyota Camry с юридическими ограничениями

17-летний юноша через один из мессенджеров договорился о покупке Toyota Camry 2001 года выпуска. Представитель автосалона заверил его, что автомобиль чист с юридической точки зрения и не имеет никаких ограничений.

Покупатель узнал правду и отказался от сделки, но деньги ему не вернули

Как сообщает издание «Телепорт.рф», несовершеннолетний перевел на карту сотрудника салона 230 тысяч рублей, из которых 20 тысяч ушли на оплату доставки. Однако после перечисления средств молодой человек обнаружил в другом объявлении о продаже того же авто информацию о запретах на регистрационные действия из-за долгов предыдущего владельца в размере 380 тысяч рублей.

Юноша сразу же отказался от сделки и потребовал вернуть ему деньги. Менеджер попросил у него копию паспорта для оформления заявки, но после получения документа перестал выходить на связь. Тогда молодой человек направил автосалону досудебную претензию, которую ему вернули с пометкой «истек срок хранения». А через несколько дней продавец доставил машину к дому подростка без предварительного уведомления, даже не оформив акт приема-передачи.

Суд расценил действия автосалона как намеренное сокрытие важной информации. В результате договор признали недействительным и взыскали с предпринимателя в пользу покупателя 230 тысяч рублей за авто и его доставку, 11,4 тысячи рублей процентов за пользование деньгами, а также штраф в размере 115 тысяч рублей за отказ от добровольного удовлетворения требования потребителя. Помимо этого, продавец обязан отвезти машину обратно в салон за свой счет.

