Житель Якутска выкинул строительный мусор с балкона на машину своей соседки

32-летний уроженец Сунтарского района проводил ремонт в своей квартире. А когда решил избавиться от строительного мусора, выбросил его прямо с балкона, не глядя вниз.

Ущерб от неосторожных действий мужчины оценили в 70 тысяч рублей

Как сообщает издание «exo-ykt», мешки с отходами упали на крышу припаркованного возле здания автомобиля. В результате сильного удара у машины повредилось боковое зеркало, помялись крыло и одна из дверей. Своими действиями злоумышленник нанес владелице авто ущерб, который эксперты оценили на сумму в 70 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно отреагировали на заявление пострадавшей и установили личность подозреваемого. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленном повреждение чужого имущества». Санкции по ней подразумевают до 2 лет лишения свободы.

