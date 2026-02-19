434

В Ессентуках неизвестные попытались сжечь машину службы отлова бродячих собак

Жители курортного города систематически мешают работе специалистов

Инцидент произошел на улице Кисловодской. Неизвестные лица предприняли попытку поджога автомобиля, принадлежащего бригаде по регулированию численности диких животных.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение В Ессентуках неизвестные попытались сжечь машину службы отлова бродячих собак

Как сообщает в своем телеграм-канале глава города Владимир Крутников, правоохранительные органы уже приступили к поиску лиц, причастных к покушению на преступление. Личности злоумышленников и мотивы их поступка на данный момент устанавливают следователи.

В своем обращении мэр напомнил горожанам о регламенте работы специалистов: сотрудники службы используют для отлова специальные дротики с усыпляющим веществом, после чего доставляют бродячих собак в пункт временного содержания. Там животных стерилизуют и вакцинируют, что является обязательной процедурой согласно федеральному законодательству.

Крутников также обратил внимание на острую проблему самовыгула. По данным администрации, около 70% собак в Ессентуках находятся на улицах без присмотра хозяев, что прямо запрещено правилами содержания домашних питомцев. Именно бесконтрольный выгул зачастую приводит к формированию стай и агрессивному поведению животных.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Комсомольске-на-Амуре неизвестный ночью поджег автомобиль.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует