В Ессентуках неизвестные попытались сжечь машину службы отлова бродячих собак

Как сообщает в своем телеграм-канале глава города Владимир Крутников, правоохранительные органы уже приступили к поиску лиц, причастных к покушению на преступление. Личности злоумышленников и мотивы их поступка на данный момент устанавливают следователи.

В своем обращении мэр напомнил горожанам о регламенте работы специалистов: сотрудники службы используют для отлова специальные дротики с усыпляющим веществом, после чего доставляют бродячих собак в пункт временного содержания. Там животных стерилизуют и вакцинируют, что является обязательной процедурой согласно федеральному законодательству.

Крутников также обратил внимание на острую проблему самовыгула. По данным администрации, около 70% собак в Ессентуках находятся на улицах без присмотра хозяев, что прямо запрещено правилами содержания домашних питомцев. Именно бесконтрольный выгул зачастую приводит к формированию стай и агрессивному поведению животных.

