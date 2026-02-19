Под Липецком обрушилась крыша одного из цехов автозавода «Моторинвест»

Инцидент произошел в первой половине дня 19 февраля. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к разбору обломков, в результате чего им уже удалось спасти пятерых сотрудников предприятия.

Под завалами могут находиться еще до пятнадцати рабочих

Как сообщает телеграм-канал «112», по предварительной версии, конструкция крыши не выдержала веса скопившегося на ней снега.

На данный момент на месте событий дежурят бригады скорой помощи, по последней информации под обломками могут находиться еще 15 человек. Глава округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба для ликвидации последствий аварии.

Напомним, что автомобильный завод «Моторинвест» находится в Краснинском округе Липецкой области, его запустили в 2014 году. С 2022-го и по сей день предприятие производит машины отечественного бренда Evolute.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Калуге крупный пожар охватил здание бывшего завода Volkswagen.