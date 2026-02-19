12-летний мальчик угнал машину родителей, потому что опоздал на школьный автобус

Инцидент произошел в городе Монро штата Мичиган, США. Дорожный патрульный обратил внимание на подозрительный автомобиль и, остановив транспортное средство, обнаружил за рулем школьника.

К счастью, никто не пострадал — ни люди, ни автомобили

Как сообщает телеканал WRAL, 12-летний мальчик не успел на школьный автобус и решил добраться до учебного заведения самостоятельно, взяв без спроса ключи от родительского автомобиля. К счастью, обошлось без каких-либо аварий.

На место событий — туда, где ребенка задержали полицейские — оперативно прибыл специалист по работе с несовершеннолетними. Сотрудник доставил мальчика в школу и передал его администрации. При этом машину стражи порядка поместили на спецстоянку.

Представители Департамента социальных служб уже планируют визит к семье подростка. Ведомство призывает всех родителей и опекунов следить за тем, чтобы дети не имели доступа к транспортным средствам без присмотра взрослых.

