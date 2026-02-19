Неизвестные похитили человека в Приморье, насильно затолкав его в машину

Группа злоумышленников на Toyota Prius подъехала к частному дому, расположенному на улице Лазо в городе Артем. Применив физическую силу, нападавшие затолкали в салон иномарки мужчину.

Как сообщает РИА VladNews, после этого пострадавшего увезли в неизвестном направлении. По последней информации, машина не покидала пределов Артемовского городского округа.

Правоохранители незамедлительно отреагировали на сообщение о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело по 126 статье УК РФ «Похищение человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением силы».

В настоящий момент оперативники проводят комплекс мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников и местонахождения потерпевшего.

