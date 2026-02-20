Двое подростков по указке мошенников попытались поджечь машины полиции в Москве

Ночью 20 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали в столице двух молодых людей, которые выполняли преступные задания неизвестных кураторов. Одному из них удалось довести задуманное до конца — он облил бензином и поджег служебный автомобиль.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, стражи порядка быстро справились с возгоранием в Кривоарбатском переулке, 19-летнего юношу доставили в отдел для разбирательства. В это же время в Хорошевском районе остановили 17-летнего жителя Подмосковья с канистрой бензина в руках возле КПП ОМВД.

Задержанные рассказали полицейским похожие истории. На одном из сайтов знакомств они начали общение с девушкой. После короткого разговора собеседница отправила подозрительную ссылку якобы на свои фотографии. Но как только подростки перешли по ней, с телефонов потерпевших утекли данные.

Вскоре юношам позвонили неизвестные и представились сотрудниками силовых структур. Мошенники заявили, что вся их личная информация попала к украинским спецслужбам, после чего потребовали подписать некое согласие на выполнение семи поручений. Большинство заданий заключалось в том, чтобы забирать деньги у пенсионеров в других регионах и переводить их в криптовалюты. После этого злоумышленники приказали поджечь автомобили полиции в Москве.

По фактам поджога возбудили уголовные дела, материалы уже передали в следственные органы.

Ирина Волк напоминает гражданам, что не следует выполнять указания незнакомцев, которые выходят на связь по телефону или в мессенджерах. При любых подозрительных звонках необходимо сразу обращаться в полицию.

