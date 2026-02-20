У девушки закончилось топливо, и инспекторы ГАИ дотолкали ее авто до АЗС

Экипаж ДПС обратил внимание на «Ладу», которая стояла на улице Беломорской в Казани с включенной аварийной сигнализацией. Транспортное средство заглохло посреди проезжей части и создавало помеху для других участников движения.

Потерпевшая не рассчитала запас горючки и заглохла на дороге

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», за рулем находилась 25-летняя девушка, которая объяснила полицейским, что в ее автомобиле закончилось топливо. К счастью, до ближайшей автозаправочной станции ей оставалось проехать всего несколько десятков метров, но самостоятельно преодолеть этот путь она уже не могла.

Стражи порядка не стали дожидаться эвакуатора и вместе с неравнодушным очевидцем дотолкали машину до АЗС, где автомобилистка смогла заправить транспортное средство. Она продолжила свой путь, поблагодарив спасителей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Астрахани инспекторы ДПС не дали пожару перекинуться с авто на жилой дом.