Таксиста без сознания и со шприцем в салоне нашли в машине в Зюзино

Водителя проверят на предмет употребления наркотиков

Житель Москвы во время поездки по району обратил внимание на машину, которая стояла у обочины. Автомобиль такси въехал в снежный сугроб и там остановился.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», мужчина решил предложить помощь потерпевшему и подошел к транспортному средству. Но заглянув в салон, обнаружил внутри таксиста без сознания, рядом с которым лежал медицинский шприц.

Очевидец незамедлительно вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию. Медики оперативно доставили водителя в ближайшую больницу. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что именно находилось в шприце и стало ли его содержимое причиной потери сознания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве таксист высадил раненую в ДТП пассажирку на трассе и запретил ей вызывать скорую.

