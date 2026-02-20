УАЗ с китайскими туристами провалился на льду Байкала: погибло семь человек

Инцидент произошел утром 20 февраля в районе мыса Хобой, где обстановка на льду остается крайне опасной. Машина перевозила туристов из Китая на экскурсию по достопримечательностям Байкала.

Как сообщает телеграм-канал «112», лед не выдержал веса транспортного средства и провалился, УАЗ-452 в считанные минуты ушел на дно озера. В результате аварии погибли шесть туристов из Китая и 44-летний водитель. Выжившие иностранцы едва успели выбраться из салона и стали свидетелями того, как автомобиль скрылся под водой.

Власти Иркутской области неоднократно предупреждали, что ледовая переправа на остров Ольхон еще не открыта из-за плохих погодных условий. Въезд на трассу перекрыли бетонными блоками, однако экстремалы и нелегальные перевозчики продолжали игнорировать запреты.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти нескольких человек. На данный момент на месте событий работают спасатели-водолазы, ведется поиск тел. Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомили о произошедшем для оказания необходимой помощи семьям выживших и родственникам погибших туристов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что Микроавтобус с туристами перевернулся на льду Байкала, погибла женщина.