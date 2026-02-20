Студент поджег автозаправку в Москве по указке телефонных мошенников

Инцидент случился на Лобненской улице. Прибывшие на место событий пожарные быстро ликвидировали возгорание, а правоохранители в ходе оперативной работы вскоре вышли на след поджигателя.

Как сообщает издание «Осторожно, Москва», стражи порядка задержали 16-летнего студента первого курса технологического колледжа. На допросе он рассказал, что неизвестные связались с ним по телефону и представились сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Злоумышленники убедили подростка, что он обязан совершить поджог на АЗС, и юноша выполнил их указание. По словам нарушителя, он полностью доверился звонившим и не осознавал до конца последствий своих действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленном уничтожении имущества».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве двое подростков по указке мошенников пытались поджечь машины полиции.