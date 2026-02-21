Беспилотник взорвался у автобуса с пассажирами

Беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре

В Краснодаре в результате атаки беспилотников пострадал пассажирский автобус. Взрывное устройство сработало в непосредственной близости от транспортного средства, в котором находились люди.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, ударной волной выбило стекла, а кузов получил множественные повреждения от осколков. К счастью, по предварительным данным, водитель и пассажиры не пострадали.

Инцидент произошел на фоне массированной атаки дронов на город. Сообщается как минимум об одном раненом — мужчина был госпитализирован с резаными ранами ног, полученными, предположительно, от осколков.

Помимо автобуса, повреждения получили несколько легковых автомобилей, припаркованных в разных районах города. Также зафиксированы разрушения в одном из многоэтажных жилых домов и в частном секторе. Жильцы оперативно эвакуированы, на месте работают аварийные службы.