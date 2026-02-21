Водитель «Лады» погиб в массовом ДТП с двумя грузовиками на трассе «Кола»

Смертельное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на трассе «Кола» в Ленобласти

Смертельная авария произошла днём 20 февраля на 169-м километре федеральной автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. По предварительным данным полиции, 66-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при обгоне грузовика «Камаз» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «Ситрак» с полуприцепом.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после мощного удара грузовик «Ситрак» отбросило на встречную полосу, где он вторично столкнулся с «Камазом», который ранее пытался обогнать погибший. Оба большегруза съехали в кювет и получили серьёзные механические повреждения. Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водители грузовых автомобилей — мужчины 46 и 47 лет — по предварительным данным, не пострадали, однако точная информация о их состоянии уточняется.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.