12-летний ребенок попался за рулем квадроцикла в Башкирии

Накануне сотрудники ДПС России по Стерлитамакскому району во время несения службы на дороге общего пользования остановили квадроцикл марки «XYST 405м». За рулем транспортного средства находился 12-летний мальчик. Несовершеннолетний водитель был немедленно отстранен от управления, на место происшествия вызвали его отца.

Как сообщает в своём телеграм-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, в отношении родителя были составлены административные протоколы по двум статьям. По части 3 статьи 12.7 КоАП РФ и по статье 5.35 КоАП РФ. Последний материал будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних.

Во время оформления документов отец вел себя спокойно, однако, узнав, что квадроцикл подлежит эвакуации на штрафстоянку, попытался самостоятельно увезти транспортное средство. После разговора с инспектором мужчина успокоился. Квадроцикл был эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости передачи управления транспортными средствами несовершеннолетним, не имеющим водительских прав. Такие действия создают угрозу безопасности на дорогах и влекут серьезную административную ответственность для родителей.