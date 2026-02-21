Массовое ДТП с участием 7 машин на трассе «Пермь-Екатеринбург»

21 февраля 2026 года на 258-м километре федеральной автодороги «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. По предварительным данным, столкнулись шесть грузовых машин и один легковой автомобиль. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают экипажи ДПС.

Массовое ДТП с участием шести грузовиков и легковушки на трассе «Пермь-Екатеринбург»

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, в связи с аварией временно ограничено движение для всех видов транспорта в направлении Перми на участке с 259-го по 266-й километр. Организован объезд: на 265-м километре водители могут свернуть через поселок Киргишаны в направлении поселка Бисерть и затем выехать обратно на трассу на 258-м километре.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют процессуальные действия, обеспечивают безопасность дорожного движения. Количество участников ДТП и их личности уточняются, проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать сложные погодные и дорожные условия, выбирать пониженную скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными к указаниям сотрудников ДПС.