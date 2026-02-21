Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи в Твери: один погиб, семеро пострадали

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области, в результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.
Травмы различной степени тяжести получили семь человек, среди них 10-летний ребёнок. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, включая Госавтоинспекцию и следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.