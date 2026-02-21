Пьяные водитель и пассажир Mazda скрылись с места ДТП под Калининградом

21 февраля около полудня в посёлке Луговое под Калининградом произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой, за рулём которой находился мужчина примерно 50 лет. От удара машины получили серьёзные механические повреждения.

Водитель и пассажир Mazda сбежали с места ДТП после лобового столкновения под Калининградом

Как сообщают местные СМИ, водитель и пассажир Mazda после столкновения скрылись с места аварии. Свидетели описывают их как мужчин с разбитыми головами и явными признаками алкогольного опьянения. Второй участник ДТП — водитель пострадавшей легковушки — серьёзно не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время полиция устанавливает личности скрывшихся и проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП является грубым нарушением и влечёт ответственность вплоть до лишения права управления транспортными средствами.