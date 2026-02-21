Пьяные водитель и пассажир Mazda скрылись с места ДТП под Калининградом

Как сообщают местные СМИ, водитель и пассажир Mazda после столкновения скрылись с места аварии. Свидетели описывают их как мужчин с разбитыми головами и явными признаками алкогольного опьянения. Второй участник ДТП — водитель пострадавшей легковушки — серьёзно не пострадал.
На место происшествия оперативно прибыли бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время полиция устанавливает личности скрывшихся и проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.
Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП является грубым нарушением и влечёт ответственность вплоть до лишения права управления транспортными средствами.