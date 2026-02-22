В Ставрополе водитель с 16 штрафами устроил двойное ДТП

Ставрополе произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека. Вечером 21 февраля, примерно в 21:45, на Старомарьевском шоссе водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору линии электропередачи. После удара машина продолжила движение и врезалась в стоящий рядом другой автомобиль «Лада».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате ДТП с различными травмами в больницу были доставлены оба находившихся в салоне молодых человека. 23-летний водитель, житель Шпаковского округа, и его 20-летний пассажир, местный житель, получили повреждения, степень тяжести которых предстоит оценить медикам.

Стаж вождения водителя, устроившего аварию, составляет около трех лет, однако за это время он успел стать злостным нарушителем правил дорожного движения. Выяснилось, что за последние два года молодой человек привлекался к ответственности 16 раз. Несмотря на богатую историю нарушений, на момент автоаварии он был трезв.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего и изучают возможные причины, по которым водитель потерял управление автомобилем.