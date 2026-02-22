Смертельное ДТП в Лесозаводске: пешеход погиб под колёсами иномарки

В Лесозаводске в Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь несовершеннолетнего пешехода. Сигнал об аварии на улице Ленинской поступил в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» ранним утром. На место незамедлительно выехали полицейские и бригада скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Приморскому краю, 37-летний водитель автомобиля Toyota Crown, следуя от улицы Челюскина в сторону Дорожной, совершил наезд на 18-летнего пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия до приезда медиков — полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель иномарки управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, срок действия его водительского удостоверения истек более пяти лет назад — в ноябре 2017 года. Трагедия произошла около пяти часов утра, в темное время суток, что могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на видимость.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего. В ведомстве в очередной раз призвали граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, напомнив, что управление транспортом в состоянии опьянения является грубейшим нарушением, которое часто ведет к непоправимым трагедиям, и влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.