В Севастополе в ДТП с участием автомобиля и мопеда погиб 14-летний подросток

В Севастополе сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь несовершеннолетнего. Авария произошла вечером 21 февраля на автодороге Ялта-Севастополь, в районе Лабораторного шоссе. Жертвой ДТП стал 14-летний подросток, еще один несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба МВД Севастополя, 21 февраля в 18:00 на 78-м километре 35-летний водитель автомобиля «Хонда» на левом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения. Мужчина потерял контроль над управлением, машину вынесло на правую сторону дороги, где она совершила наезд на стоящий мопед «Хонда» и двоих пешеходов — подростков 14 и 16 лет.

От полученных травм 14-летний подросток скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Его 16-летний товарищ с телесными повреждениями различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Следственным управлением УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.