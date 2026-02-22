В Москве трактор сбил женщину

Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшую в состоянии клинической смерти. Женщина была экстренно доставлена в больницу, где врачи борются за ее жизнь. В результате происшествия женщина оказалась на больничной койке в критическом состоянии.
Местные жители связывают случившееся с бездействием управляющей компании. По словам жильцов, пешеходные тротуары в районе не чистятся от снега, из-за чего людям приходится выходить на дорогу. Это создает аварийно-опасную ситуацию, особенно в темное время суток.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все детали произошедшего. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.