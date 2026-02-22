В Москве трактор сбил женщину

На севере Москвы трактор совершил наезд на женщину, которая была вынуждена идти по проезжей части. Инцидент произошел накануне на Дмитровском шоссе, сообщают, новостные паблики. По предварительным данным, пешеход получила тяжелейшие травмы.

Женщина в состоянии клинической смерти после наезда трактора на севере Москвы

Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшую в состоянии клинической смерти. Женщина была экстренно доставлена в больницу, где врачи борются за ее жизнь. В результате происшествия женщина оказалась на больничной койке в критическом состоянии.

Местные жители связывают случившееся с бездействием управляющей компании. По словам жильцов, пешеходные тротуары в районе не чистятся от снега, из-за чего людям приходится выходить на дорогу. Это создает аварийно-опасную ситуацию, особенно в темное время суток.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все детали произошедшего. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.