Пожарные, прибывшие на вызов, насмерть сбили ребенка в Санкт-Петербурге

Как сообщает портал A42.RU, во время маневрирования водитель допустил наезд на шестилетнего мальчика, который находился справа от транспортного средства вместе со своей бабушкой.
В результате сильного удара пострадавший впал в состояние клинической смерти. Оперативно прибывшие на место событий медики доставили его в ближайшую больницу, однако спасти жизнь ребенка так и не удалось.
На данный момент правоохранители проводит тщательную проверку по факту смертельного ДТП.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Тюмени мужчина на Ford сбил 9-летнего мальчика на тротуаре.