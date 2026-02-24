В Сургуте осудили сотрудника автосалона, который продавал машины «мимо кассы»

В Сургуте завершился резонансный судебный процесс над бывшим руководителем отдела продаж одного автосалона. Его признали виновным в крупном мошенничестве: используя служебное положение, мужчина на протяжении нескольких месяцев присваивал выручку от реализации автомобилей.

Схема преступления была простой: менеджер заключал сделки с покупателями, получал от них наличные, но до кассы предприятия средства не доносил — тратил их по своему усмотрению. В результате противоправных действий коммерческая организация лишилась суммы, превышающей 10 млн рублей. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого, после чего следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

В ходе судебного заседания государственный обвинитель доказал вину фигуранта. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также в полном объеме был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны — теперь осужденный обязан возместить автосалону те самые 10 миллионов.

