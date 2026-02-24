302

В Оренбурге произошло массовое ДТП с участием шести машин и бензовоза

Трое человек получили травмы в результате аварии

Инцидент произошел днем 24 февраля на Загородном шоссе. По предварительным данным, участниками столкновения стали сразу семь транспортных средств, включая грузовой автомобиль, перевозивший топливо.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение В Оренбурге произошло массовое ДТП с участием шести машин и бензовоза

Как сообщает издание «56.ру», разгерметизации цистерны и утечки горючего удалось избежать, однако из-за сильного удара сразу несколько легковых авто получили серьезные механические повреждения.

Известно, что трое человек пострадали. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи, которые доставили раненых в ближайшие больницы. Информации о тяжести состояния потерпевших и характере их травм пока нет.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Из-за произошедшего на том участке дороги возникли заторы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» случилось массовое ДТП с участием семи машин.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует