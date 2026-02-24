Соседи закидали снегом автомобиль, который слишком долго стоял на парковке

Инцидент произошел поздним вечером 23 февраля в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Группа из нескольких человек вышла на импровизированную акцию протеста и полностью засыпала снегом припаркованную во дворе машину.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», автомобиль, по мнению собравшихся, простоял на парковке недопустимо долгое время. Местные жители объяснили свое желание отомстить владельцу транспортного средства дефицитом свободных мест — их не хватает тем, кто пользуется своими машинами регулярно.

Поступок активистов разделил жителей поселка на два лагеря. Одни поддержали радикальные методы борьбы с теми, кто использует придомовую парковку в качестве площадки для хранения своей «недвижимости», а другие считают такой самосуд недопустимым. При этом сам владелец засыпанной машины пока никак не комментировал ситуацию.

