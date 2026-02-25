Деревянную копию Mercedes-Benz G-класса сожгли на Масленицу в Тверской области. Акция, по замыслу организаторов, ставила целью избавить общество от стереотипов 90-х годов и слепого поклонения внешним проявлениям «красивой жизни».

Как сообщает «Автопилот», сожжение произошло на территории «Конаково Ривер Клаб». Главным комментатором события выступил Марк Каганский, «идейный основатель курорта». Он отметил, что на сегодняшний день в российском обществе наблюдается самоуничижение и отрицание великой истории страны, с чем и призвана бороться подобная инициатива.

Однако у наблюдателей акция вызвала ряд вопросов. Некоторые обратили внимание на то, что само название места проведения — «Конаково Ривер Клаб» — звучит на западный манер, а не по-русски, как того требовала бы идея искоренения иностранного влияния.

Кроме того, критики усомнились в эффективности выбранного символа: деревянная копия «Гелендвагена» получилась далекой от идеала в плане пропорций и деталировки, что, по мнению скептиков, может вызвать у «западных партнеров» лишь насмешки.

Нашлись и те, кто указал на неоднозначность самого акта поджога автомобиля, пусть даже бутафорского — он вызывает ассоциации скорее с беспорядками, чем с мирным народным гуляньем.

