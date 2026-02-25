Житель Карелии не смог угнать автомобиль по методу из кинофильмов

Владелец ВАЗ-2109 приехал в гости к знакомому и оставил свою машину во дворе. Позже он заметил, что двери его транспортного средства открыты, провода под панелью повреждены, а в салоне присутствуют следы присутствия посторонних.

Как сообщает издание «Губернiя Daily» прибывшие на вызов полицейские обнаружили внутри приметную зажигалку, которую обронил злоумышленник. Эта находка быстро вывела стражей порядка на след подозреваемого.

Задержанный 21-летний молодой человек из Пудожи рассказал, что выпил и решил прокатиться на чужом автомобиле, однако его план провалился из-за отсутствия навыков. Юноша попытался запустить двигатель ВАЗа, соединив провода так, как это показывают в кино, однако у него ничего не вышло.

В отношении горе-угонщика следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладения автомобилем без цели хищения» и отпустили под подписку о невыезде.

