Женщину жестоко избили за просьбу вернуть угнанное авто в Свердловской области

Инцидент случился с 26-летней жительницей коттеджного поселка «Чистые Росы-2» в Свердловской области. В начале января девушка пригласила на новоселье подругу, которая приехала к ней в гости вместе с мужчиной.

Как сообщает издание «Губернiя Daily», гости остались на ночь, а на следующее утро владелица дома заметила пропажу денег, ценных вещей и своего автомобиля. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 200 тысяч рублей.

Заподозрив в краже нового знакомого подруги, девушка связалась с ним. В ходе разговора он сначала отрицал вину, но затем признался, что взял машину для срочной поездки в город. После этого агрессивно настроенный мужчина перешел к оскорблениям и угрозам в адрес хозяйки авто.

Позднее к потерпевшей пришел знакомый нарушителя, который жестоко избил девушку: он вырвал ей ногти и бил головой о бетонный пол, оставив следы крови по всему дому. К счастью, ей на помощь пришел неравнодушный сосед.

Медики диагностировали у женщины сотрясение мозга, разрывы связок и множественные раны. На данный момент она готовится к операции и последующей реабилитации. При этом пострадавшая утверждает, что под угрозами приятель подруги заставил ее написать расписку об отсутствии претензий.

Сам мужчина отрицает свою причастность к произошедшему и настаивает, что брал автомобиль с разрешения хозяйки. Стоит подчеркнуть, что после проверки правоохранители отказались возбуждать против него уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Казани подростки избили таксиста и угнали его машину.