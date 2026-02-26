Водителя грузовика из Заинска задержали за избиение кота

Внимание правоохранителей привлекла видеозапись, набравшая популярность в социальных сетях в Татарстане. На кадрах запечатлено, как водитель грузового автомобиля бил кота в кабине машины.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», стражи порядка оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель, который, по предварительным данным, работал на Сахарном заводе в Заинске.

В ходе разбирательства полицейские задержали подозреваемого для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время в отношении мужчины проводят проверку. Информации о состоянии здоровья животного нет.

