Водителя грузовика из Заинска задержали за избиение кота

В отношении мужчины проводится проверка

Внимание правоохранителей привлекла видеозапись, набравшая популярность в социальных сетях в Татарстане. На кадрах запечатлено, как водитель грузового автомобиля бил кота в кабине машины.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», стражи порядка оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель, который, по предварительным данным, работал на Сахарном заводе в Заинске.

В ходе разбирательства полицейские задержали подозреваемого для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в настоящее время в отношении мужчины проводят проверку. Информации о состоянии здоровья животного нет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье кот выжил после опасной поездки под капотом авто.

