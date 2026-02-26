В Улан-Удэ женщина протаранила машину, только что попавшую в ДТП

38-летняя автомобилистка двигалась за рулем Nissan Note со стороны улицы Мунгонова в направлении села Эрхирик. Внезапно она потеряла контроль над транспортным средством, и оно столкнулось со стоявшим после ДТП на обочине Honda Fit.

Пострадали два человека, в их числе беременная

Как сообщает издание «Информ Полис», в результате сильного удара пострадали два пассажира Honda. Среди них оказалась беременная женщина. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевших в ближайшую больницу. К счастью, никто из них не получил серьезных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование всех обстоятельств случившегося. Специалистам предстоит установить, почему водитель Nissan не заметила препятствие, а также проверить соблюдение ПДД всеми участниками аварии.

