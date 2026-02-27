Автомобиль без водителя, но с собакой устроил ДТП в Мурманске

Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской. Владелец легкового автомобиля припарковался во дворе, оставив в салоне своего четвероногого друга.

Как сообщает телеграм-канал «Мурманск Дтп Чп», по предварительной версии, животное случайно задело рычаг коробки передач или сняло машину с ручного тормоза, из-за чего транспортное средство покатилось вперед.

Машина преодолела небольшое расстояние и врезалась в другое авто, которое стояло неподалеку. Очевидцы случившегося сняли необычную картину на видео: из салона виновного в ДТП транспортного средства с интересом наблюдала собака, при этом водителя рядом не было.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место событий, зафиксировали факт столкновения и составили соответствующие документы. Инцидент получил широкую огласку в местных социальных сетях, где пользователи активно обсуждают курьезный случай и гадают, какое наказание теперь грозит хозяину пса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в ХМАО на месте смертельного ДТП нашли собаку, но погибшим она не принадлежала.