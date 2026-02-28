В Кыштыме водитель проигнорировал поезд и попал в больницу

На переезде в Кыштымском округе легковушка не уступила дорогу грузовому поезду

В Кыштымском городском округе вчера днём произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Авария случилась около 15:40 на регулируемом железнодорожном переезде Графитовая — Анбашская в районе автодороги Кыштым — Тайгинка — Вязовая — Сайма.

Как сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области, водитель автомобиля «Шкода Румстер», 45-летний мужчина проигнорировал запрещающие сигналы переезда и не уступил дорогу приближающемуся грузовому составу. После столкновения легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. На месте работали специалисты, выясняются все детали произошедшего, в том числе причины, по которым автомобилист проигнорировал сигналы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила проезда железнодорожных переездов. Игнорирование запрещающих сигналов может привести к тяжёлым последствиям, как для самого нарушителя, так и для окружающих.