В Кызыле пьяный водитель заблокировался в машине

В Кызыле сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который заблокировался в автомобиле и отказался выполнять законные требования полицейских. Инцидент произошел вчера около пяти утра, когда наряд обратил внимание на машину, двигавшуюся с включенным дальним светом — это ослепляло других участников движения и создавало аварийную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России, заметив развернувшийся автопатруль, водитель остановился на обочине. Однако выходить из салона и предъявлять документы мужчина отказался, заблокировав двери и окна. Инспекторы предупредили нарушителя о намерении разбить стекло, но тот не отреагировал. Тогда полицейские приняли решение взломать автомобиль.

В этот момент водитель попытался скрыться, направив внедорожник в заснеженное поле. Однако далеко уехать не удалось — машина застряла в сугробе. Полицейские разбили водительское стекло, разблокировали дверь и задержали нарушителя.

Доставленный в наркологический диспансер 38-летний местный житель прошел освидетельствование, которое показало четырехкратное превышение допустимой нормы алкоголя. Теперь мужчину ждет судебное разбирательство и ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения.