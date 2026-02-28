В Ленинградской области столкнулись автобус с легковушкой

27 февраля, около 10 утра, на 85-м километре трассы «Осиновая роща — Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса марки «Паз», следовавшего по маршруту № 885а, потерял управление. По предварительным данным, автобус, двигавшийся без пассажиров, оказался на полосе встречного движения.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате неконтролируемого заноса произошло столкновение с легковым автомобилем «Джилли». 42-летний водитель автобуса серьезно не пострадал.

Однако, в иномарке находились два человека. Водитель, мужчина 38 лет, получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Его спутник отделался легкими повреждениями.

Сотрудники правоохранительных органов уже проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего столкновения, повлекшего за собой травмы участников дорожного движения.