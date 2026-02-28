В Ставропольском крае легковушка врезалась в кран, травмировав пешехода

В Буденновском округе Ставрополья сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства необычного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пешеход. Авария произошла вечером 27 февраля на федеральной автодороге «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» в черте села Стародубского.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, около 18:45 62-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», житель Нефтекумского округа, не справился с управлением. Легковушка выехала на полосу встречного движения, где стоял подготавливавшийся к работе подъемный кран на базе автомобиля «МАЗ». Водитель «Лады» допустил наезд на переднюю опорную «лапу» спецтехники.

В результате столкновения задняя опорная «лапа» крана по касательной ударила пешехода, находившегося поблизости. 21-летний житель Советского округа с травмами доставлен в больницу города Буденновска. Молодой человек оказался случайным участником событий и пострадал из-за стечения обстоятельств.

Автоинспекторы установили, что водитель «Лады» имеет 37-летний стаж вождения и за последние два года лишь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии мужчина был трезв. По факту ДТП проводится проверка, детальные обстоятельства устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, были ли соблюдены правила безопасности при установке крана на проезжей части.