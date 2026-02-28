Под Ставрополем в ДТП пострадал ребёнок

В ДТП с участием Audi и ВАЗа травмированы два пассажира, включая девятилетнего мальчика

В Георгиевском округе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали два человека, в том числе ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 27 февраля в городе Георгиевске на улице Калинина.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, около 14:20 водитель автомобиля «Audi» при проезде перекрестка проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107». Удар пришелся в бок отечественной легковушки.

В результате автоаварии два пассажира «ВАЗа» с различными травмами доставлены в Георгиевскую районную больницу. Среди пострадавших — 9-летний ребенок. Автоинспекторы отмечают, что мальчик находился на заднем сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности, что помогло избежать более тяжелых последствий.

Установлено, что 32-летний водитель «Audi», местный житель, на момент ДТП был трезв. За последние два года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей устанавливаются в ходе проверки.