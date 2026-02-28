Несовершеннолетний Ромео без прав задержан в Чувашии

В Чувашии подросток поехал на свидание, а попал в ЦВСНП

В Чувашии сотрудники ДПС остановили автомобиль на 646-м километре трассы М-7 и обнаружили за рулем 17-летнего подростка. Юноша направлялся из Вурнарского округа в Чебоксары, чтобы встретиться с девушкой, но планы нарушил визит автоинспекторов.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России, машина, которой управлял несовершеннолетний, принадлежит его матери. Однако связаться с законными представителями парня полицейским не удалось — родственники не выходили на связь. В результате автомобиль был эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.

Сам юный водитель передан инспекторам по делам несовершеннолетних для последующего направления в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Теперь вместо свидания подростка ждет разбирательство и, возможно, постановка на учет.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает родителям: контроль за местонахождением детей и доступом к ключам от автомобиля — прямая обязанность, пренебрежение которой может привести к непоправимым последствиям.