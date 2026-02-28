В Ставропольском крае перевернулся минивэн с детьми: шестеро в больнице

В Минераловодском округе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства серьезной аварии, в которой пострадали шесть человек, включая пятерых несовершеннолетних. ДТП произошло утром 27 февраля на 129-м километре автодороги «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, около 8 часов утра 40-летний водитель минивэна «Хендай», следовавший со стороны Минеральных Вод в направлении Александровского, не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся. В салоне находились несколько пассажиров, включая детей.

В результате автоаварии шесть пассажиров, среди которых дети 11 и 15 лет, а также сам водитель с различными травмами были доставлены в больницу Минеральных Вод. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Автоинспекторы установили, что пострадавшие — жители Нальчика, которые направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область.

Сотрудники полиции отмечают, что тяжесть последствий ДТП удалось снизить благодаря тому, что все участники поездки были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.