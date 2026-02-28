4

В Приморском крае нетрезвый водитель сбил насмерть подростка

В Приморском крае задержан водитель, сбивший пешехода в состоянии опьянения
Анастасия Макарова

В Лесозаводске сотрудники полиции задержали водителя Toyota Crown, по вине которого погиб 17-летний подросток. Следственным отделом МО МВД России «Лесозаводский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, трагедия произошла ранним утром в районе улицы Челюскина. Водитель иномарки, двигаясь в сторону улицы Дорожной, наехал на 18-летнего парня, находившегося на проезжей части. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Авария случилась около пяти часов утра, в темное время суток.

В ходе разбирательства сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, выяснилось, что мужчина грубо нарушал закон на протяжении длительного времени: срок действия его водительского удостоверения истек еще в ноябре 2017 года, то есть более восьми лет назад.

В настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Фигуранту грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы.

