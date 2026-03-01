В Петербурге на перекрёстке Энгельса и Луначарского столкнулись более 14 машин

Водитель в Петербурге вылетел на трамвайные пути и спровоцировал массовое ДТП

На перекрёстке улиц Энгельса и Луначарского в Санкт-Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, сначала столкнулись пять автомобилей, а всего за сутки участниками аварии стали более 14 машин.

Как сообщают местные новостные паблики, водитель Kia Rio не справился с управлением на неочищенной от снега дороге и выехал на трамвайные пути. Вслед за ним в легковушку по инерции врезались другие автомобили, что привело к цепной реакции и многочисленным столкновениям.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют степень ответственности каждого из участников ДТП.

Видео с места событий опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, что движение на участке серьёзно затруднено. На месте работают сотрудники ДПС и аварийные службы.