Пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку в Москве

На улице 800-летия Москвы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части на тротуар, где сбил несовершеннолетнюю.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, 39-летний мужчина не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и совершил наезд на 16-летнюю девушку. Пострадавшую экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти её не удалось — от полученных травм подросток скончалась.

Водитель задержан на месте происшествия. В прокуратуре Северного административного округа поставили на контроль привлечение его к уголовной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшим смерть человека.

Обстоятельства трагедии выясняются. Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Прокуратура контролирует ход процессуальных действий и окончательное решение по делу.