В Кызыле скрывшегося виновника двойного ДТП арестовали на 7 суток

В Кызыле суд назначил административный арест водителю, который устроил двойное ДТП и скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл днём 23 февраля на улице Героя России Владимира Жоги. Нарушителя установили благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

По данным Госавтоинспекции по Республике Тыва, водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на высокой скорости допустил наезд на стоящую «Ладу Гранту», после чего врезался в многоквартирный дом. Виновник аварии немедленно скрылся, однако инспекторы отдельной роты ДПС установили его личность. Им оказался 33-летний житель того самого дома, который уже был лишён права управления транспортом в 2025 году.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы по факту оставления места ДТП и управления автомобилем лицом, лишённым такого права. Судья, рассмотрев оба дела, назначил нарушителю наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

В настоящее время мужчина отбывает наказание в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Кызылу. Его автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.